Sturmtief «Xavier» durchkreuzt Pläne des Ministeriums

Eigentlich wollte sich Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Freitag über den Zustand von Autobahnen in Brandenburg informieren - wegen Sturmtief «Xavier» fällt das aber aus. «Der Termin wird zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt», sagte ein Sprecher des Ministeriums. Wann war aber noch unklar. Das Unwetter hatte am Donnerstagnachmittag über der Mark gewütet und vier Menschen das Leben gekostet.

Schneider wollte am Berliner Ring verschiedene Baustellen begutachten. Etwa 50 Millionen Euro muss das Land allein in diesem Jahr aufwenden, um die Schäden auf verschiedenen Abschnitten zu beseitigen. Betroffen sind unter anderem die Autobahnen 2 und 9.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

