dpa

Züge durch Sturm lahmgelegt: endlose Schlangen im Bahnhof

Der Sturm «Xavier» dauerte nur wenige Stunden, die Auswirkungen waren aber noch den ganzen Freitag zu spüren. Besonders in den Bahnhöfen wimmelte es von gestrandeten Menschen, die aus Berlin abreisen wollten, aber nicht wegkamen.

Berlin (dpa/bb) - Komplette Zugausfälle und lange Warteschlagen mussten Reisende und Berufspendler am Tag nach dem Sturm «Xavier» in Kauf nehmen. Im Berliner Hauptbahnhof sammelten sich am Vormittag Tausende Menschen, die nicht aus der Hauptstadt wegkamen, weil kein einziger Zug fuhr. Viele Menschen hatten die Nacht zu Freitag in bereitgestellten Zügen im Tiefgeschoss des großen Bahnhofes verbracht. Mietwagen waren am Freitag so gut wie ausgebucht, einzelne Reisende versuchten, mit Taxis auch in weiter entfernte Städte zu kommen. Erst gegen Mittag fuhren vereinzelt wieder Züge - zunächst aber nur Richtung Süden.

Die Bahnstrecken würden derzeit mit Hubschraubern abgeflogen, um festzustellen, wo der Sturm Schäden angerichtet hat, sagte eine Sprecherin. Außerdem seien überall fahrbare Hebebühnen unterwegs, um heruntergerissene Stromleitungen wieder instand zu setzen.

Massive Einschränkungen gab es auch im Regionalverkehr und bei der S-Bahn. Die Bahn empfahl, besser auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. «Das ganze Netz in der Region ist massiv eingeschränkt. Wir haben zahlreiche Bäume auf den Gleisen, beschädigte Oberleitungen und abgeknickte Fahrmasten», sagte ein Sprecher. Die Reparaturen würden voraussichtlich den ganzen Tag dauern. Auf fast allen Strecken fuhren zumindest in Teilen Bahnen. Nur die Ringbahn S41/42 sowie die S85, die sonst zwischen Berlin-Waidmannslust und Berlin-Grünau verkehrte, fielen komplett aus. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen fuhren am Freitag in Berlin wieder fast störungsfrei.

Die Berliner Feuerwehr twitterte am Vormittag: «In den letzten 17 Std. hatten wir 2.000 wetterbedingte Alarmierungen.» Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk würden die Notrufe abgearbeitet. Viele Feuerwehrleute hatten nach dem Sturm am Donnerstagnachmittag die ganze Nacht durchgearbeitet, vor allem, um umgestürzte Bäume von Straßen und Gleisen zu schaffen.

Auf den Straßen lägen zum Teil noch große Äste und Bäume, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Es herrsche immer noch ein Ausnahmezustand. Das Auto stehen lassen müsse man aber nicht: «Einfach vorsichtig fahren», empfahl der Sprecher.

Die Menschen am Hauptbahnhof warteten zum Teil bis zu einer Stunde, bis sie an einem Schalter an die Reihe kamen. Die Auskunft lautete am Vormittag allerdings immer gleich: «Es fährt derzeit kein Zug. Wann sich das ändert, können wir noch nicht sagen». Den Reisenden Richtung Hamburg und Hannover sagten Bahnmitarbeiter, lieber später wiederzukommen. «Ich würde Ihnen empfehlen, heute nicht zu fahren», sagte ein Bahn-Angestellter. «Fahren sie wieder nach Hause. Fahren Sie an einem anderen Tag.»

Die Stimmung war im großen Bahnhof trotz der massiven Ausfälle aber weitgehend ruhig und gelassen. Nur Touristen und ältere Reisende waren ratlos, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Ziele erreichen sollten. Mehrere Schulklassen warteten auf ihre Heimfahrt. «Ich will hier nicht noch eine Nacht verbringen. Ich will eine Dusche», sagte ein Mädchen, das seit Donnerstagabend zusammen mit Mitschülern in einem der sogenannten Hotelzüge saß.

Die Bahn hatte den Zugverkehr in mehreren Gebieten eingestellt. Besonders betroffen waren neben Berlin und Brandenburg noch Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Der Sturm hatte auch den öffentlichen Nahverkehr teilweise lahmgelegt, weil stundenlang weder S-Bahnen, noch Busse und Straßenbahnen fuhren. Auch auf manchen U-Bahnlinien gab es Ausfälle. Noch fahrende U-Bahnen waren hoffnungslos überfüllt.

Das Sturmtief hatte mindestens sieben Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Eine Frau starb in Berlin-Tegel, als ein Baum in der Straße Schwarzer Weg nahe dem Tegeler See auf ein Auto stürzte, in dem die Frau saß. Zwei Frauen, die sich ebenfalls in dem Fahrzeug befanden, wurden verletzt. Weitere Unfälle mit Verletzten gab es in Köpenick und in Plänterwald in Treptow. Auch dort kippten Bäume auf Autos. In Brandenburg starben vier Menschen.

Im Zoo wurden 18 Flamingos von herabfallende Äste getötet. «Wir sind sehr traurig mitteilen zu müssen, dass wir trotz aller Vorkehrungen tiere verloren haben», erklärte der Zoo am Freitag. Die große Gruppe der insgesamt 80 Flamingos hätte sich am Donnerstag nicht in ihre Stallungen bewegen lassen.

Für Aufräumarbeiten blieben der Zoo und der Tierpark im Ostteil der Stadt am Freitag geschlossen. Der Zoo berichtete von Schäden durch umgestürzte Bäume, etwa beim Streichelzoo, an einem Zaun und der Außenanlage der Elefanten. Im Tierpark mit seinem großen Baumbestand seien nahezu alle Wege unpassierbar. Am Samstag wollten beide Zoos wieder öffnen.

Auch das Deutsche Technikmuseum meldete Schäden im Museumspark, die behoben werden müssten. Aus Sicherheitsgründen bleibe dieses Gelände bis mindestens Dienstag geschlossen. Das Museum sei aber uneingeschränkt zugänglich, hieß es.

Letzte Änderung: Freitag, 6. Oktober 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen