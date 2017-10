dpa

«Xavier» beeinträchtigt weiterhin Berliner S-Bahnverkehr

Zwei Tage nach Orkan «Xavier» hat es am Samstag in Berlin noch immer zahlreiche Einschränkungen im S-Bahnverkehr gegeben. Streckenabschnitte der Linien S1, S2, S25, und S3 seien noch gesperrt, twitterte die S-Bahn Berlin am Samstagmittag. Die gesperrten Streckenabschnitte versuchte die Bahn mit Busersatzverkehr zu überbrücken. Dabei gab es jedoch Engpässe.

Die S7 verkehrte zwischen Ahrensfelde und Potsdam nur alle 20 Minuten. Die Ringbahn konnte wegen einer Baustelle zwischen Westend und Gesundbrunnen nicht fahren. Der hier geplante Ersatzverkehr musste ausfallen, da die Busse den Ersatzverkehr an den Außenarmen der S-Bahn bedienen mussten. Den Abschnitt auf dem Ring sollten Fahrgäste mit U-Bahn und Linienbussen umfahren.

Letzte Änderung: Samstag, 7. Oktober 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen