Weiterhin Behinderungen im Bahnverkehr nach Sturm

Nach dem Sturmtief «Xavier» kommt es in Berlin und Brandenburg auch am Sonnabend weiterhin zu Behinderungen im Bahnverkehr. Zwar sollen im Laufe des Tages einige Zugverbindungen wieder aufgenommen werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am Morgen fielen aber - wie schon am Freitag - Fahrten zwischen Berlin und Hannover aus. Auch auf der Strecke Berlin-Dresden wird weiterhin mit Verspätungen gerechnet. Probleme gibt es außerdem zwischen Berlin und Hamburg. Die Verbindung soll erst am Montag (9. Oktober) freigegeben werden. Einige Züge will die Bahn aber bereits am Samstag über eine Umleitungsstrecke - via Hannover - von Berlin nach Hamburg bringen.

Auch im Berliner S-Bahn-Verkehr gab es am Samstagmorgen wegen vorhandener Unwetterschäden Einschränkungen bei mehreren Linien. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, gehen währenddessen die Aufräumarbeiten im Stadtgebiet weiter.

Letzte Änderung: Samstag, 7. Oktober 2017 09:50 Uhr

