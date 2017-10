dpa

S-Bahnverkehr weiter eingeschränkt: Start mit «Rumpfnetz»

Einen Tag nach dem starken Sturm müssen sich Berufspendler in Berlin auch am Freitagmorgen auf Zugausfälle, Verspätungen und größere Beeinträchtigungen einstellen. Am Abend konnte man nur noch ein «Rumpfnetz von wenigen Teilen» anbieten, sagte ein Bahnsprecher in der Nacht zum Freitag. «Das wird auch mit Betriebsbeginn am Freitag so sein», erklärte er weiter. Er empfahl den Reisenden, die sonst die S-Bahn nutzten, mehr Zeit einzuplanen. Die Berliner S-Bahn hatte wegen Sturm «Xavier» am Donnerstagnachmittag im gesamten Netz vorübergehend den Betrieb eingestellt.

