Prozess zu Mord an Rentnerin kurz nach Beginn ausgesetzt

Der Cottbuser Prozess gegen einen jungen Mann wegen Mordes an einer Rentnerin ist am ersten Verhandlungstag ausgesetzt worden. Als Grund nannte ein Landgerichtssprecher am Freitag, dass dem Angeklagten in der Untersuchungshaft das Ladungsschreiben zu dem Prozesstermin nicht zugestellt worden war. Das Verfahren beginnt deshalb voraussichtlich am 23. Oktober erneut.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer vor, im Dezember 2016 die 82-Jährige ermordet zu haben, um an Geld oder andere wertvolle Gegenstände in ihrer Wohnung zu kommen. Die Öffentlichkeit ist bei dem Verfahren ausgeschlossen, weil der Beschuldigte laut Anklagebehörde zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt und damit minderjährig war.

