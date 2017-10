Müller: Unwetter hat Berlin vor Belastungsprobe gestellt

Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich betroffen über das Schadensausmaß von Sturm «Xavier» gezeigt. «Mit Bestürzung haben wir von den tödlichen Unfällen in Berlin und in unserem Nachbarland Brandenburg durch das Sturmtief Xavier erfahren», erklärte Müller am Donnerstagabend. Den Angehörigen und Freunden der Opfer gelte das tiefe Mitgefühl.

Das Unwetter war am Nachmittag mit Orkanböen über die Hauptstadt hinweggefegt und hatte in Berlin-Tegel eine Frau getötet. Ein Baum stürzte in der Straße Schwarzer Weg nahe dem Tegeler See auf ein Auto, in dem die Frau saß. In Brandenburg starben vier Menschen.

«Nach den schweren Starkregenfällen im Juni und August wurde unsere Stadt erneut vor eine große Belastungsprobe gestellt», erklärte Müller. Er bedanke sich deshalb bei Feuerwehr, Polizei und freiwilligen Helfern. Sie hätten dazu beigetragen, Schlimmeres zu verhindern, sagte der Regierende Bürgermeister.

Quelle: dpa

