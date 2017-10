dpa

Sieg in letzter Sekunde: Füchse gewinnen 31:30 in Leipzig

Die Füchse Berlin haben ihre Siegesserie in einer am Ende dramatischen Partie bei der SC DHfK Leipzig fortgesetzt. Die Hauptstädter gewannen am Donnerstag mit 31:30 (14:12) bei den Sachsen und liegen mit sechs Siegen nur noch einen Erfolg von ihrem Startrekord aus der Saison 2010/2011 entfernt. Rückraumspieler Steffen Fäth traf in der spannenden Partie Sekunden vor Schluss mit einem direkt verwandelten Freiwurf zum Sieg und war mit neun Treffern der beste Füchse-Schütze.

Leipzig hatte vor 4132 Zuschauern den besseren Start und führte schnell 6:3. Die Füchse fanden dann aber besser in die Partie und gestalteten das Geschehen ausgeglichen. Das lag auch am immer besser werdenden Torwart Silvio Heinevetter und Nationalspieler Fabian Wiede, der in den ersten 30 Minuten vier Mal traf. Für die erste Füchse-Führung der Partie sorgte jedoch Hans Lindberg mit seinem verwandelten Siebenmeter zum 13:12 (27.).

Die Füchse schafften es aber nicht, sich weiter von den Leipzigern abzusetzen. Wie schon in der ersten Hälfte ging es in dem temporeichen Spiel hin und her, die Führung wechselte ständig. Bei den Füchsen zeigte sich in dieser Phase besonders Nationalspieler Fäth aus dem Rückraum treffsicher.

In der hektischen Schlussphase überschlugen sich beim Stand von 30:30 die Ereignisse. Der emotionale Füchse-Coach Velimir Petkovic sah die Rote Karte. Und dann kam Fäth und traf mit der letzten Aktion des Spiels zum 31:30-Sieg der Berliner.

