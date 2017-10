dpa

Transporter von Sturmböe erfasst und umgekippt

Ein Transporter ist in Berlin-Charlottenburg von einer Sturmböe erfasst und umgekippt. Das Fahrzeug war auf der Rudolf-Wissell-Brücke unterwegs, als er von der Böe gepackt wurde und auf die Mittelleitplanke kippte. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Die linken, inneren beiden Fahrstreifen der Stadtautobahn A 100 musste wegen des Unfalls zwischen dem Autobahndreieck Charlottenburg und Spandau in beide Richtungen gesperrt werden.

Auch an der Auffahrt Spandauer Damm wurde die A 100 an der Auffahrt wegen eines umgestürzten Baumes teilweise gesperrt. Die Feuerwehr rief angesichts der zahlreichen Notrufe durch das Sturmtief «Xavier» den Ausnahmezustand aus. Auch die Polizei teilte mit, bei der Annahme der Notrufe über die Nummer 110 käme es zu Wartezeiten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

