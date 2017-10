dpa

Vier Tote bei Herbststurm in Brandenburg: Verkehrskollaps

Im ersten Herbststurm des Jahres sind in Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Bäume stürzten um, der Verkehr brach teils zusammen.

Potsdam (dpa/bb) - Im ersten Herbststurm des Jahres sind im Land Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen. In zwei Fällen fielen Bäume auf Autos, wie das Innenministerium in Potsdam am Donnerstag mitteilte. Im dritten Fall schlug ein Ast in eine Windschutzscheibe ein. Zudem wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, als er Äste von einer Straße räumen wollte.

Die Polizei zählte nach der vorläufigen Sturm-Bilanz zudem 22 Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Insgesamt habe es zwischen 14.00 und 20.00 Uhr rund 4500 Notrufe gegeben, sagte der Sprecher des Präsidiums, Torsten Herbst, am Abend. Dies seien etwa 4,5 Mal so viele wie an normalen Tagen.

Im Landkreis Oberhavel fiel nach Angaben des Ministeriums ein Baum auf das fahrende Auto einer Frau, die ihren schweren Verletzungen erlag. Nicht weit davon entfernt - allerdings schon im Landkreis Ostprignitz-Ruppin - stürzte ein Ast in die Frontscheibe eines Autos und tötete einen Mann, sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker.

Im Kreis Oder-Spree fiel ebenfalls ein Baum auf einen fahrenden Wagen und tötete einen Menschen. Ab Abend wurde bekannt, dass auch ein 72 Jahre alter Mann an der B1 zwischen Müncheberg und Hoppegarten (Märkisch-Oderland) von einem Baum erschlagen wurde. Er hatte Äste von der Straße entfernen wollen, wie Herbst mitteilte.

Auch in Berlin starb eine Frau, als ein Baum in Tegel auf ihr Auto stürzte. Zudem wurden mehrere Menschen bei Unfällen in der Bundeshauptstadt verletzt. Der öffentliche Nahverkehr brach weitgehend zusammen, viele Pendler strandeten.

In Nauen deckte der Sturm das Dach eines Supermarktes ab, dort kamen aber keine Menschen zu Schaden, wie Augenzeugen berichteten. Das Orkantief «Xavier» ließ in zahlreichen Orten im ganzen Land Bäume umstürzen. Straßen und Bahngleise waren blockiert. Zahlreiche Bürger riefen Polizei und Feuerwehr zu Hilfe. «Da glühen bei uns die Drähte», sagte Herbst.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) reagierte mit Bestürzung auf die Todesfälle. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen. Ich hoffe, es kommt zu keinen weiteren Opfern und großen Schäden.»

Es handele sich um einen der schwersten Herbststürme der vergangenen Jahre, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). «Ich habe unverzüglich die Einrichtung einer Koordinierungsgruppe im Innenministerium angewiesen. Polizei und Feuerwehr sind fast landesweit im Dauereinsatz.»

Der öffentliche Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Neben Regional- und Fernbahnen waren auch Straßenbahnen, Busse und Fähren betroffen. In Potsdam stellte der Verkehrsbetrieb den kompletten Linienverkehr ein. Auch die Berliner S-Bahnen fuhren nicht mehr.

Am Flughafen Schönefeld wurde nach Angaben des Unternehmens zeitweise die Vorfeldabfertigung gestoppt. Viele hatten Probleme, vom Flughafen wegzukommen, weil die Bahnen nicht fuhren. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schloss alle Gärten und Parks in Potsdam und Berlin.

Erst am Abend gab es Entspannung. Die ersten Flugzeuge konnten in Schönefeld wieder starten, in Potsdam fuhren wieder Straßenbahnen.

Die Polizei riet allen Autofahrern per Twitter, vorsichtig zu fahren oder zu Hause zu bleiben. Berufspendler sollten mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte in Brandenburg vor orkanartigen Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern gewarnt. Der Sturm war aus Richtung Nordwesten nach Brandenburg gekommen und zog am Abend Richtung Polen und Tschechien weiter.

