dpa

Berliner Flughäfen stellen Abfertigung wegen Unwetters ein

Wegen des Sturmtiefs «Xavier» haben die beiden Berliner Flughäfen vorübergehend die Abfertigung eingestellt. Passagiere in gelandeten Maschinen müssten aus Sicherheitsgründen vorerst in den Flugzeugen bleiben, sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag. Zum Abflug vorgesehene Maschinen würden sowohl in Tegel als auch in Schönefeld nicht mehr beladen.

Es könne zu Verspätungen kommen, der Flugbetrieb sei aber damit nicht eingestellt, sagte der Sprecher. In Schönefeld warteten derzeit etwa zwölf Flieger darauf, be- oder entladen zu werden.

Am Flughafen Tegel sei wegen des Wetters am Nachmittag bereits eine Maschine gelandet, die eigentlich von Stuttgart nach Hamburg hätte fliegen sollen, sagte der Airport-Sprecher. Die Flughäfen stünden in ständigem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und der Flugsicherung. Das Sturmtief ist am Donnerstag bereits über Teile von Deutschland gefegt, die Bahn hatte auch ihren Zugbetrieb nach Berlin wegen des dort nahenden Sturms eingestellt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

