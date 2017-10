dpa

Berliner Flughäfen fertigen wieder Maschinen ab

Die Berliner Flughäfen haben wieder damit begonnen, Maschinen abzufertigen. Die Vorfeldabfertigung sei sowohl in Schönefeld als auch in Tegel wieder aufgenommen worden, twitterte die Flughafengesellschaft am Donnerstagabend. «Es kann noch zu Verzögerungen kommen.» Wegen des Sturms «Xavier» hatten Passagiere vorübergehend ihre gelandeten Flugzeuge nicht verlassen dürfen, auch neue Maschinen waren vorerst nicht beladen worden.

Es könne zu Verspätungen kommen, der Flugbetrieb sei aber damit nicht eingestellt, sagte der Sprecher. In Schönefeld warteten derzeit etwa zwölf Flieger darauf, be- oder entladen zu werden.

Am Flughafen Tegel sei wegen des Wetters am Nachmittag bereits eine Maschine gelandet, die eigentlich von Stuttgart nach Hamburg hätte fliegen sollen, sagte der Airport-Sprecher. Die Flughäfen stünden in ständigem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und der Flugsicherung. Das Sturmtief ist am Donnerstag bereits über Teile von Deutschland gefegt, die Bahn hatte auch ihren Zugbetrieb nach Berlin wegen des dort nahenden Sturms eingestellt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 18:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen