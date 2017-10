dpa

Sturm in Brandenburg: Umgeknickte Bäume und Verkehrskollaps

Der Sturm «Xavier» hat am Donnerstag schwer im Land Brandenburg gewütet. In zahlreichen Orten fielen Bäume um, die Straßen und Bahngleise blockierten, wie das Polizeipräsidium in Potsdam mitteilte.

Polizei und Feuerwehren seien landesweit im Einsatz. Es gebe zahlreiche Notrufe. «Da glühen bei uns die Drähte», sagte Sprecher Torsten Herbst. In Nauen deckte der Sturm das Dach eines Supermarktes ab, wie Augenzeugen berichteten.

Der öffentliche Verkehr kam stellenweise zum Erliegen. Neben Regional- und Fernbahnen waren auch Straßenbahnen, Busse und Fähren betroffen. In Potsdam stellte der Verkehrsbetrieb den kompletten Linienverkehr ein.

Am Flughafen Schönefeld wurde nach Angaben des Unternehmens zeitweise die Vorfeldabfertigung gestoppt. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schloss alle Gärten und Parks in Potsdam und Berlin.

Die Polizei riet allen Autofahrern per Twitter, vorsichtig zu fahren oder zu Hause zu bleiben. Berufspendler müssten mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor orkanartigen Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern gewarnt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen