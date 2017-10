Hotel in der Oranienburger Straße überfallen

Ein maskierter Räuber hat in der Nacht zu Donnerstag ein Hotel in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte überfallen. Der Mann bedrohte eine Rezeptionistin mit einem Messer, fesselte sie und floh mit dem erbeuteten Geld in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte sich befreien und die Polizei rufen. Die Tat ereignete sich gegen 2.45 Uhr.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen