dpa

Sturm über Berlin: S-Bahnen und Busse gestoppt

Einen derartigen Ausnahmezustand erlebt Berlin nur selten: Wegen eines Sturms sind am Donnerstagnachmittag große Teile des öffentlichen Nahverkehrs zusammengebrochen. Nichts ging mehr.

Berlin (dpa/bb) - Der heftige Sturm «Xavier» ist am Donnerstagnachmittag über Berlin gefegt und hat starke Schäden verursacht. In der Innenstadt wurden zahlreiche Bäume umgerissen. Die Deutsche Bahn und die Berliner S-Bahn stoppten alle Züge. Die BVG-Busse und die oberirdischen U-Bahnen fuhren nicht mehr. Auch der Fährverkehr wurde komplett eingestellt. «Ein Schienenersatzverkehr kann wegen des Unwetters nicht eingerichtet werden», twitterte die Berliner S-Bahn. Auf den Bahnhöfen drängelten sich Tausende Menschen, die eigentlich von der Arbeit nach Hause wollten.

Auch auf den Flughäfen gab es nur noch eingeschränkten Betrieb. Die Stadtautobahn A 100 wurde an der Auffahrt Spandauer Damm wegen eines umgestürzten Baumes teilweise gesperrt. Auch auf anderen Straßen, wie dem Ku'damm, fielen Bäume um. Die Feuerwehr rief angesichts der zahlreichen Notrufe den Ausnahmezustand aus. Auch die Polizei teilte mit, bei der Annahme der Notrufe über die Nummer 110 käme es zu Wartezeiten.

Der Sturm war gegen 16.00 Uhr mit heftiger Wucht in Berlin angekommen. Am frühen Abend wurden orkanartige Böen von 110 bis 120 Stundenkilometern gemessen, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam mit. Der Sturm solle zwei bis drei Stunden dauern. Bis 20.00 Uhr rechnete der DWD aber noch mit unwetterartigen Böen.

Der Zugverkehr der Deutschen Bahn wurde in den drei Ländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern komplett unterbrochen. Parallel twitterte die S-Bahn: «Aufgrund vieler Unwetterschäden (Bäume in den Gleise) wird der Zugverkehr der S-Bahn-Berlin im gesamten Netz eingestellt.» Ein Busfahrer sagte seinen Gästen auf der Linie M29 durch: «Liebe Fahrgäste, ich fahr seit dreißig Jahren Linienbus, aber das habe ich noch nicht erlebt: der Busverkehr wird eingestellt, bitte steigen Sie alle aus.»

Zwischen dem Anhalter-Bahnhof und dem Nordbahnhof wurde ein Notbetrieb mit vier Zügen eingerichtet. Der Tramverkehr lief bis auf zwei Linien weiter, hieß es bei der BVG.

Der Sturm hatte im Lauf des Tages den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland lahmgelegt. Ursache waren vor allem Bäume, die auf die Gleise oder in die Oberleitungen stürzten.

Bei der Feuerwehr gingen innerhalb der ersten eineinhalb Stunden 265 Einsätze ein. Den Ausnahmezustand ruft die Feuerwehr immer dann aus, wenn die Behörde mit den eingehenden Notrufen nicht mehr hinterher kommt. Auch Helfer der freiwilligen Feuerwehr wurde zur Unterstützung angefordert. Laut dem Sprecher sollen rund 400 Kräfte aushelfen.

Die Berliner Flughäfen stellten vorübergehend die Abfertigung ein. Passagiere in gelandeten Maschinen mussten aus Sicherheitsgründen in den Flugzeugen bleiben, sagte ein Flughafensprecher. Zum Abflug vorgesehene Maschinen würden sowohl in Tegel als auch in Schönefeld nicht mehr beladen. Es könne zu Verspätungen kommen, der Flugbetrieb sei aber damit nicht eingestellt, sagte der Sprecher. In Schönefeld warteten derzeit etwa zwölf Flugzeuge darauf, be- oder entladen zu werden.

Am Flughafen Tegel sei wegen des Wetters bereits eine Maschine gelandet, die eigentlich von Stuttgart nach Hamburg hätte fliegen sollen, sagte der Airport-Sprecher. Ein Flugzeug, das in Schönefeld landen wollte, wich nach Hamburg aus. Die Flughäfen stünden in ständigem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und der Flugsicherung.

Wegen des Unwetters blieb auch die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Marzahn geschlossen. Auch Zoo und Tierpark hielten ihre Pforten seit 14.00 Uhr geschlossen. «Elefanten, Zebras und Giraffen (...) ziehen sich sicherheitshalber in ihre Stallungen zurück», hieß es. Auch der Funkturm auf dem Messegelände in Charlottenburg schloss seine Türen für Besucher. «Bei starkem Wind kann der Turm bis zu 40 Zentimeter in alle Richtungen schwanken», sagte ein Sprecher.

Einige Schulen schlossen früher, etwa die die Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule in Charlottenburg. Zuvor erinnerte die Bildungsverwaltung mit einem Rundschreiben an die Schulpflicht der Einrichtungen bei extremen Wetterlagen. «Jede Schule ist anders und muss daher selbst entscheiden, ob das Unwetter eine Gefahr für ihre Schüler darstellt oder nicht», sagte Verwaltungssprecherin Beate Stoffers.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen