S-Bahnverkehr in Berlin wegen Sturm komplett eingestellt

Angesichts des starken Sturms über Berlin hat die Berliner S-Bahn am Donnerstagnachmittag alle Züge gestoppt. «Aufgrund vieler Unwetterschäden (Bäume in den Gleise) wird der Zugverkehr der S-Bahn-Berlin im gesamten Netz eingestellt», twitterte die S-Bahn. Zuvor hatte schon die Deutsche Bahn bestimmte Zuglinien nach Berlin vorerst unterbrochen. Betroffen waren die Fernverkehrsstrecken Berlin-Hamburg und Berlin-Hannover. Der Sturm war erst gegen 16.00 Uhr mit heftiger Wucht in Berlin angekommen.

