DFB gründet Arbeitsgemeinschaft zur Regionalliga-Reform

Der Deutsche Fußball-Bund wird kurzfristig eine Arbeitsgemeinschaft bilden, die den umstrittenen und viel diskutierten Aufstiegsmodus der fünf Regionalligen reformieren soll. Das gab der Verband am Donnerstag nach der Sitzung seines Spielausschusses bekannt. Dieser AG sollen je ein Vertreter der fünf Regionalligen, fünf Vertreter aus der 3. Liga sowie mehrere Vertreter der Deutschen Fußball Liga (DFL) angehören.

Seit Jahren kritisieren Vereine und Fans, dass kein Meister einer Regionalliga-Staffel am Ende einer Saison direkt in die 3. Liga aufsteigen kann, sondern die drei Aufsteiger stattdessen in drei Aufstiegsspielen ermittelt werden. Bei den Tagungen der fünf Regionalliga-Staffeln sowie der 20 Drittliga-Vereine wurden in den vergangenen Wochen mehrere Reformvorschläge präsentiert.