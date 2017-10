dpa

Berliner Müggelturm soll 2018 wiedereröffnen

Nach jahrzehntelangem Stillstand soll der Müggelturm in Berlin-Köpenick im Mai 2018 wieder eröffnen. Nach über zweieinhalb Jahren der Aushandlung mit dem Bauamt Treptow-Köpenick wurde die Baugenehmigung für das Areal am vergangenen Freitag erteilt. Der knapp 30 Meter hohe Turm solle nach der Sanierung wieder zu einem beliebten Ausflugsziel werden, sagte Kerstin Jennes, Sprecherin der Berliner Müggelturm UG, am Donnerstag.

Der Köpenicker Immobilienunternehmer Matthias Große hatte das Areal des denkmalgeschützten Müggelturms im Mai 2014 gekauft. Bereits seit März diesen Jahres ist die Gaststätte «Müggelturm-Baude» im Untergeschoss des Gebäudes wieder für Besucher geöffnet. Am 1. Mai 2018, genau vier Jahre nach dem Eigentümerwechsel, sei die Wiedereröffnung als großes Fest geplant, sagte Jennes.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

