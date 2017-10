dpa

Zugverkehr in Berlin, Brandenburg und MV gestoppt

Wegen des Sturmtiefs «Xavier» hat die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag den Zugverkehr in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern komplett eingestellt. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit. Auch die S-Bahnen in Berlin fahren bis auf weiteres nicht mehr.

Das Sturmtief hatte zuvor den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland lahmgelegt. Die Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg bis auf weiteres ein. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume.

