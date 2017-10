dpa

Orkan «Xavier»: Feuerwehr vierten Tag im Ausnahmezustand

Die Berliner Feuerwehr hat in den Morgenstunden am Sonntag die Aufräumarbeiten nach Orkan «Xavier» wieder aufgenommen und ist weiterhin im Ausnahmezustand. Zu knapp 3000 Einsätzen seien die Feuerwehrleute wegen des Sturms inzwischen ausgerückt, teilte die Leitstelle mit. Die meisten Sturmschäden könnten sie nur bei Tageslicht beheben. Zu der dreistelligen Zahl an Einsätzen, die noch abzuarbeiten waren, kamen noch immer neue hinzu. Ein Ende des Ausnahmezustands war am Sonntagvormittag nicht absehbar.

Der Ausnahmezustand hat für die Helfer vor allem praktische Gründe: Solange er gilt, muss die Feuerwehr die Einsätze nicht chronologisch abarbeiten, sondern kann sie priorisieren und Notfälle vorziehen. Kundschafter fahren dabei zunächst die Einsatzorte ab und legen dann fest, in welcher Reihenfolge sie abgearbeitet werden. Am Samstag waren etwa 770 Kräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Technischem Hilfswerk mit den Sturmschäden beschäftigt.

Letzte Änderung: Sonntag, 8. Oktober 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen