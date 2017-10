dpa

Nach Sturm: Immer noch zahlreiche Probleme bei der Bahn

Auch zwei Tage nach Sturm «Xavier» läuft der Bahnverkehr im Norden noch längst nicht wieder nach Plan. Die wichtige Strecke zwischen Hamburg und Berlin war am Samstag immer noch gesperrt, wie eine Sprecherin sagte. Demnach soll die Verbindung erst am Montag wieder aufgenommen werden. Seit Samstagmorgen fuhren zwar Fernzüge auf einer Umleitungsstrecke via Uelzen zwischen Hamburg und Berlin. Allerdings nur «vereinzelt und mit wenig Kapazitäten», sagte die Sprecherin.

Die Verbindung zwischen Hamburg und Hannover wurde nach Angaben des Unternehmens am Freitagnachmittag wieder in beide Richtungen aufgenommen. Zwischen den beiden Hansestädten Bremen und Hamburg seien zunächst weiterhin Ersatzbusse im Einsatz. Die Verbindung Osnabrück-Hamburg werde voraussichtlich am 9. Oktober wieder aufgenommen.

Sturm «Xavier» war am Donnerstagnachmittag mit Wucht auf den Norden getroffen, hatte vielerorts Bäume entwurzelt und für Chaos im Bahnverkehr gesorgt. Wegen der Zugausfälle wurde die Gültigkeit der Fahrscheine verlängert, hieß es bei der Deutschen Bahn. Alle Tickets für die betroffenen Verbindungen können nun bis 15. Oktober genutzt werden. Das gelte auch für Fahrkarten mit Zugbindung, teilte das Unternehmen mit.

