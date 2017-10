Digitaler Weg zu Behörden soll kürzer werden

Deutschland hinkt bei der Digitalisierung der Behörden vielen anderen Ländern hinterher - die föderale Struktur macht es nicht einfach. Nun werden gemeinsame Lösungen gesucht.

Potsdam (dpa/bb) - Der Behördenbesuch per Mausklick oder künftig gar per Sprachsteuerung soll viel einfacher werden. Bund und Länder legten am Donnerstag die Grundlage für einen Portalverbund im Internet. Damit soll es in einigen Jahren möglich sein, in nur einem Internetportal Anträge etwa auf einen neuen Personalausweis oder auf Kindergeld zu stellen, egal welche Behörde in Bund, Land oder Kommune zuständig ist.