Bund und Länder wollen Portalverbund im Internet

Bund und Länder haben am Donnerstag die Grundlage für einen Portalverbund im Internet gelegt. Auf einer Tagung des so genannten IT-Planungsrats in Potsdam wurden Grundprinzipien für die technische Architektur beschlossen, wie die Vorsitzende, Brandenburgs Innenstaatssekretärin Katrin Lange, mitteilte. Damit soll es künftig möglich sein, dass Bürger in nur einem Internetportal Anträge etwa auf Kindergeld stellen oder ihr Auto anmelden können - egal welche Behörde in Bund, Land oder Kommune letztlich zuständig ist.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

