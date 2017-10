dpa

Nach Reform: Mehr Berliner Haushalte bekommen Wohngeld

Seit der Wohngeldreform bekommen mehr Haushalte in Berlin einen Zuschuss zur Miete. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Laut Angaben bezogen Ende des Jahres 2016 rund 25 455 Berliner Haushalte und damit 1,3 Prozent Wohngeld. Somit stieg die Zahl der unterstützten Haushalte in der Hauptstadt um 41,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015.

Wohngeld wird einkommensschwachen Haushalten gewährt, damit diese die Kosten für angemessenen und familiengerechten Wohnraum tragen können. Bei der 2016 in Kraft getretenen Reform wurden neben dem Anstieg der Bruttokaltmieten und der Einkommen auch die höheren Nebenkosten berücksichtigt. Insbesondere Familien und Rentner hätten davon profitiert, erklärten die Statistiker.

Finanziert wird das Wohngeld jeweils zur Hälfte von Bund und Land. In Berlin betrug die Summe der Zuschüsse im Jahr 2016 rund 42 Millionen Euro. Bundesweit waren es 1,146 Milliarden Euro. Im Durchschnitt erhielten betroffene Haushalte gut 150 Euro pro Monat.

