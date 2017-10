Ehen mit minderjährigen Frauen auch in Berlin

In Berlin leben eine ganze Reihe minderjähriger Mädchen, die mit älteren Männern verheiratet sind. Viele von ihnen haben auch schon ein Kind. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine AfD-Anfrage hervor. Die meisten dieser Eheschließungen wurden im Ausland vollzogen, vor allem in Syrien, Afghanistan, Bulgarien und Griechenland. Von dort stammen in der Regel auch die beiden Ehepartner. Der Senat listet 28 Ehepaare auf, bei denen die Frauen 16 und 17 Jahre alt sind. Die Ehemänner sind zwischen 18 und 35 Jahren alt. In 13 dieser bekannten Fälle haben die Paare bereits ein Kind, in 2 Fällen 2 Kinder.

