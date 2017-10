dpa

Elektroschocker als Taschenlampen getarnt

Zollbeamte haben auf einer Raststätte an der A11 1000 Elektroschocker beschlagnahmt, die als Taschenlampen getarnt waren. Wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) erst am Donnerstag mitteilte, hatten die Zöllner bereits am 26. September auf dem Rastplatz Rathsburgseen/Nord in Richtung Berlin einen polnischen Kleintransporter kontrolliert.

Laut Frachtpapieren sollte er Möbel geladen haben, auf der Ladefläche fanden sich aber außer Polstermöbeln zehn Kartons mit den vermeintlichen Taschenlampen. Die Geräte funktionierten zwar auch als Taschenlampe, könnten aber über einen zusätzlichen Schalter als Elektroschocker verwendet werden, hieß es. Ihnen fehlten laut Zoll die nach dem deutschen Waffenrecht erforderlichen amtlichen Prüfzeichen. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

