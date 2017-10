Zahl der Leiharbeiter in Berlin verdoppelt

Die Zahl der Leiharbeiter in Berlin hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Im vergangenen Jahr gab es in der Hauptstadt 38 400 Leiharbeiter, 2007 waren es 19 600 gewesen. Ursache sind die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010. Dadurch erhielten mehr Menschen Arbeit, jedoch ist der Anteil der geringfügig Beschäftigten stark gestiegen. Im Durchschnitt verdienen Leiharbeiter deshalb heute nicht besser als vor zehn Jahren, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Monatlich bekamen sie im vergangenen Jahr 1475 Euro brutto, 2007 waren es 1500 Euro gewesen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

