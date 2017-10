dpa

Avus bei Berlin-Zehlendorf tagelang gesperrt

Schlechte Nachricht für Autofahrer im Berliner Süden: Wegen Bauarbeiten wird die Stadtautobahn Avus (A115) an der Ausfahrt Wannsee in Zehlendorf von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Der Verkehr in beide Richtungen muss umgeleitet werden, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Donnerstag mitteilte. Ein Sprecher rechnete mit Staus. «Wir empfehlen auch, den Bereich - wenn es möglich ist - zu umfahren.»

Die Brücke der Bundesstraße 1 über die Autobahn wird seit längerer Zeit erneuert. Die Avus ist eine ehemalige Rennstrecke, die durch den Südwesten Berlins Richtung Potsdam führt. Die Brücke wurde zwischen 1938 und 1941 gebaut. Sie wird seit einem Jahr nach und nach abgebrochen und neugebaut. Es könne auch schon vor der Sperrung an diesem Wochenende zwischenzeitlich zu Einschränkungen im Verkehr kommen, erklärte die Senatsverwaltung.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

