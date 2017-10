dpa

Marathon-Rekordler Gabius plant 10 000-Meter-Start

Der deutsche Marathon-Rekordler Arne Gabius plant bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin eine Rückkehr auf die Bahn. «Die Europameisterschaften im Marathon findet ohne mich statt. Vielleicht gehe ich über 10 000 Meter an den Start», sagte der 36 Jahre alte Langstreckenläufer am Mittwochabend bei einem Expertentalk für die Fernsehsendung «heimspiel!» des Hessischen Rundfunks in Frankfurt/Main. Gabius wird beim Marathon am 29. Oktober in der Mainmetropole antreten, wo er 2015 den deutschen Rekord in 2:08:33 Stunden aufstellte.

