Polizei-Spezialeinheit in Neukölln: Amtshilfe für Bayern

Spezialeinheiten der Polizei haben mit einem größeren Einsatz in Berlin-Neukölln Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München unterstützt. Dabei wurde am Donnerstagmorgen ein Handy- und Internetgeschäft durchsucht. Polizisten, die maskiert und mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, standen vor und in dem Telecafé auf der Sonnenallee nahe dem Hermannplatz. Der Hintergrund war zunächst noch unklar. Die Pressestelle der Berliner verwies auf die Generalstaatsanwaltschaft München, die bei den Ermittlungen federführend sei. In München gab es zunächst noch keine Auskunft.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 12:40 Uhr

