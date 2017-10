Sturmwarnung: Gärten und Parks möglicherweise geschlossen

Wegen einer Sturmwarnung müssen Besucher am Donnerstag mit der Schließung der Parks und Gärten der Schlösser-Stiftung in Potsdam und Berlin rechnen. Die notwendigen Vorbereitungen seien getroffen, teilte die Stiftung mit. Auch die meisten Schlösser seien dann nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aufgrund möglicher Schäden und Aufräumarbeiten gebe es zudem voraussichtlich Einschränkungen für die Besucher in den nächsten Tagen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen