Von hinten überfallen: Handtaschenräuber gefasst

Zwei Frauen sind von Handtaschenräubern in Berlin-Kreuzberg überfallen worden. Eine 29-Jährige kam gerade aus einer Bankfiliale, als sie am Mittwoch ein 17-Jähriger von hinten am Arm packte und ihre Handtasche forderte, wie die Polizei mitteilte. Dabei bedrohte sie der Mann mit einem Messer. Weil die Frau schrie, wurden Passanten auf der Urbanstraße auf den Überfall aufmerksam und eilten zur Hilfe. Der 17-Jährige floh ohne Beute. Polizisten nahmen ihn am Hermannplatz fest.

Eine 64-Jährige wurde im Tempelhofer Ortsteil Mariendorf überfallen. Laut Polizei griff der Räuber die Frau auf dem Mariendorfer Damm von hinten an, so dass sie zu Boden stürzte. Dabei entriss ihr der 38-Jährige die Handtasche und flüchtete. Zeugen hatten laut Polizei den Mann bei der Tat beobachtet. Polizisten nahmen ihn fest. Beide Frauen erlitten durch den Überfall leichte Verletztungen.

In Berlin kommt es immer wieder zu Raubüberfällen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl laut der polizeilichen Kriminalitätsstatistik bei rund 5000 Fällen - Tendenz leicht rückläufig. 2015 gab es demnach knapp 5400 Raubtaten.

