dpa

Nachwuchs im Tierpark: Binturong-Vierlinge stellen sich vor

Braune Knopfaugen, neugierige Blicke: Der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde freut sich über vierfachen Nachwuchs bei den Binturongs. Die zwei Männchen und zwei Weibchen wurden bereits am 21. Juli geboren und zeigen sich nun den Besuchern. Namen haben die kleinen Vierlinge noch nicht. «Das Besondere an diesem Wurf ist, dass fast alle Jungtiere gleich aussehen», erklärt Tierpark-Kurator Christian Kern. «Nur einer hat einen etwas helleren Kopf.»

Binturongs gehören zur Familie der Schleichkatzen und werden wegen ihres Aussehens auch Marderbären genannt. In der freien Wildbahn bewohnen sie die tropischen Wälder Südostasiens. Derzeit ist der Berliner Binturong-Nachwuchs der einzige in ganz Deutschland.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen