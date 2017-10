Viertes Meisterduell in Serie zwischen Lions und Unicorns

Die Braunschweig Lions sind beim German Bowl im American Football gegen die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Kickoff 1800 Uhr) leichter Favorit. Die beiden Rivalen, in dieser Saison ungeschlagen, treffen zum fünften Mal in Folge im Meisterschafts-Endspiel aufeinander, das seit 2012 in der Hauptstadt ausgetragen wird.

Der AFVD als Ausrichter hofft auf eine ähnliche Zuschauerresonanz wie im Vorjahr, als mit 13 047 Fans ein neuer Rekord für die Endspiele in Berlin aufgestellt worden war.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

