ALBA will gegen Tübingen ersten Heimsieg der Saison

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat vier Tage nach dem verpatzten Heimauftakt gegen die Eisbären Bremerhaven (64:66) die Chance auf Wiedergutmachung. Am Freitag (1900 Uhr) kommen die Walter Tigers Tübingen in die Arena am Ostbahnhof. Vor allem Offensiv ist bei den Gastgebern eine Steigerung nötig, um den ersten Heimsieg der Saison einzufahren.

«Wir müssen besser ins Spiel starten und nicht so viele einfache Korbleger liegen lassen», forderte Sportdirektor Himar Ojeda. «Wir brauchen als Team noch Zeit und Spieler wie Niels Giffey, Bogdan Radoavljevic und Peyton Siva sind noch nicht bei 100 Prozent.»

Giffey und Radosavljevic hatten fast die gesamte Vorbereitung mit Knieproblemen verpasst. Siva, den vergangene Saison Adduktorenprobleme plagten, wurde in der Sommerpause operiert.

Ojeda erwartet keine großen Veränderungen von Trainer Aito Garcia Reneses: «Er ist kein Trainer, der seine Linie und den Prozess für den kurzfristigen Erfolg opfert. Aber natürlich wird er die Dinge korrigieren, die falsch liefen.»

Dreierspezialist Spencer Butterfield steht nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk offenbar kurz vor dem Comeback. «Sein Heilungsprozess verlief besser als erwartet. Vergangene Woche konnte er mit dem Lauftraining beginnen», sagt Ojeda. Das Spiel gegen Tübingen kommt aber wohl zu früh für Butterfield.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen