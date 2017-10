Volleys-Kapitän Kromm sagt Vierkampf um Titel voraus

Vor dem Volleyball-Supercup am Sonntag in Hannover gegen Pokalsieger und Erzrivale VfB Friedrichshafen versprühte Volleys-Kapitän Robert Kromm Optimismus. «Wir wollen den Titel, den Pokal und zuerst den Supercup», sagte der Ex-Nationalspieler bei einem Sponsorentreffen in einem Berliner Hotel.

Nur die Champions League ließ der Routinier vorerst außen vor, trotz des überraschenden vierten Platzes im Frühjahr. Im Rennen um die Meisterschaft ist für Kromm die Zeit, in der sich nur Berlin und Friedrichshafen duellierten, vorbei. «Die Bundesliga ist in der Spitze zusammengerückt. Wir, Friedrichshafen, Frankfurt und auch Düren ist ein Quartett, bei dem es knackig wird», erklärte der ehemalige Italien-Profi. Auch der neue Coach Luke Reynolds, mit 32 Jahren der jüngste der Liga, ist voller Vorfreude auf den Saison-Start. «Wegen der Abstellungen für die Nationalteams hatten wir eine schwierige Vorbereitung. Wir sind hungrig, können auch gegen Friedrichshafen gewinnen», sagte der Australier.

Vor einem Jahr ging der Supercup gegen das Team vom Bodensee gründlich daneben. Es folgten gegen den Erzrivalen weitere vier Niederlagen in Folge, ehe es am Ende die Wende gab und Berlin die Final-Serie 2:1 gegen den VfB gewann. «Einen Kaltstart wie 2016 soll es nicht geben. Physisch sind wir in guter Verfassung, in einer deutlich besseren als vor einem Jahr», sagte Kromm. Kaweh Niroomand, Manager des deutschen Meisters BR Volleys, nahm sich die TV-Sender zur Brust. «Deutschland ist ein Volleyball-Land», sagte er. «Wir haben die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen, die Männer haben EM-Silber geholt und Berlin ist der Verein mit den meisten Zuschauern in Europa. Wie ARD und ZDF die Sportarten außerhalb des Fußballs behandeln, ist nicht fair.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen