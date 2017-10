dpa

Steuerzahlerbund kritisiert Luxus-Mülltonnen

Der Steuerzahlerbund hat Luxus-Mülltonnen in Potsdam und die Werbung des Innenministeriums für die Kreisreform als Steuerverschendung kritisiert. Diese beiden Fälle aus Brandenburg sind im Schwarzbuch «Die öffentliche Verschwendung 2017/2018» aufgeführt, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Mülltonne mit der Bezeichnung Solarpresshai koste pro Stück rund 10 500 Euro. Sie presst den Müll zusammen und Passanten können sie berührungslos öffnen. Einfache Mülltonnen kosteten aber nur 300 Euro. Zudem kritisiert der Verein Werbung für die Kreisreform: Eine Broschüre sei wegen eines fehlenden Impressums größtenteils eingestampft worden. Dies sei eine teure Panne, so der Verein.

