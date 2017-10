Luxus-Mülltonnen mit Solar und eingestampfte Werbung

Hohe Steuereinnahmen dank der guten Konjunktur und niedrige Zinsen - die öffentliche Hand steht derzeit besser da als erwartet. Das führt auch zur Verschwendung: Zwei krasse Fälle stellt der Steuerzahlerbund vor.

Potsdam (dpa/bb) - Der Steuerzahlerbund hat Luxus-Mülltonnen in der Landeshauptstadt Potsdam und die Werbung des Innenministeriums für die Kreisreform als Steuerverschendung kritisiert. Diese beiden Fälle aus Brandenburg sind im Schwarzbuch «Die öffentliche Verschwendung 2017/2018» aufgeführt, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.