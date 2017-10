Vierter «10-Km-Lauf für Gefangene» am 13. Oktober

Am 13. Oktober findet in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee der vierte Berliner «10- km-Lauf für Gefangene» statt. Mitinitiator der Laufserie ist der Berlin-Marathon-Gründer Horst Milde. Gelaufen wird auf einer 1000-Meter-Runde. Dabei können maximal 100 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen und alle sieben Berliner Vollzugs-Anstalten Teilnehmer entsenden. Der Berliner Leichtathletik-Verband (BLV) stellt die amtliche Aufsicht und offizielle Kampfrichter.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

