17-Jähriger versucht Handtasche zu rauben

Ein 17-Jähriger hat in Berlin-Kreuzberg versucht, einer Frau die Handtasche zu rauben. Die 29-Jährige verließ am Mittwochabend eine Bankfiliale in der Urbanstraße, als der Jugendliche sie von hinten am Arm packte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Täter bedrohte sie mit einem Messer und forderte ihre Handtasche. Daraufhin schrie die Frau und Passanten kamen ihr zu Hilfe. Der 17-Jährige floh, wurde aber am Hermannplatz von der Polizei festgenommen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 07:00 Uhr

