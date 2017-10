Fangen und wieder freilassen: Fischzug in Perleberg

Forscher des Institutes für Binnenfischerei in Potsdam wollen am Freitag in Brandenburg zurückkehrende Lachse und Meerforellen fangen. Wie die Einrichtung mitteilte, findet der Fischzug ab zehn Uhr an der Ziegelhofbrücke an der Stepenitz in Perleberg statt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre sei damit zu rechnen, dass bei dieser ersten Befischung des Jahres viele Tiere ins Netz gehen. Die gefangenen Fische landen nicht auf dem Teller, sondern kurz nach dem Fang wieder im Wasser. Die Befischung dient dazu, den Lachsen und Forellen über Hindernisse auf ihrer Wanderung hinwegzuhelfen und sie in ihre Laichgebiete zu bringen.

