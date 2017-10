Steuerzahlerbund stellt neues Schwarzbuch vor

Wenn Kommunen knapp bei Kasse sind, schmerzen verschwendete Steuergelder erst recht. Die eklatantesten Beispiele öffentlicher Misswirtschaft sammelt der Bund der Steuerzahler jedes Jahr aufs Neue - als Dauerbrenner gehört der Hauptstadtflughafen BER mit seiner immer wieder verschobenen Eröffnung dazu. Heute wird das neue «Schwarzbuch» für das Jahr 2017/18 in Berlin vorgestellt.

Im vergangenen Jahr gehörten fünf Fälle aus der Hauptstadt zu den hundert Negativbeispielen. Neben dem Flughafen BER gehörten unter anderem eine Fußgängerbrücke in Berlin-Köpenick, eine Fußgängerzone in Schöneberg und ein Smartphone-Guide in Berlin-Mitte dazu.