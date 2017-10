Sturmwarnung für Berlin: IGA und Zoo geschlossen

Sturmböen und Dauerregen - die Meteorologen warnen vor Unwettern. Einrichtungen in Berlin wollen kein Risiko eingehen.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Der Sturm, der am Donnerstag über Berlin und Brandenburg hinwegziehen soll, hat sich am Morgen mit Dauerregen angekündigt. «Das Regentief ist der Vorbote», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Potsdam. Im Lauf des Vormittags soll der Wind deutlich stärker werden.