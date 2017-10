dpa

Sturmwarnung: Bahn stellt Zugverkehr teilweise ein

Sturmböen und Dauerregen - die Meteorologen warnen vor Unwettern. Einrichtungen in Berlin wollen kein Risiko eingehen.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Wegen des nahenden Sturms hat die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag ihren Zugverkehr nach Berlin vorerst eingestellt. Betroffen sind die Fernverkehrsstrecken Berlin-Hamburg und Berlin-Hannover, wie ein Bahn-Sprecher mitteilte. Bis zum Mittag kündigte sich der Sturm, der am Donnerstag über Berlin und Brandenburg hinwegziehen sollte, mit Dauerregen an. «Wir messen Windböen von 62 Stundenkilometern», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Nachmittag. Von Westen her kommen orkanartige Böen.

Das Sturmtief hatte zuvor den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland lahmgelegt. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume. Für Berlin werden Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 85 Stundenkilometer sowie schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Stundenkilometern erwartet. Nur vereinzelt können auch orkanartige Böen mit noch höheren Geschwindigkeiten auftreten.

Die Feuerwehr hatte am Nachmittag noch wenige Einsätze. «Vom Wetter merken wir noch nichts», sagte ein Sprecher. Am Landwehrkanal in Charlottenburg mussten 20 Feuerwehrmänner allerdings einen umgestürzten Baum aus dem Wasser ziehen. Der Schiffverkehr wurde auf der Höhe Salzufer gesperrt.

Wegen des Unwetters blieb die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Marzahn geschlossen. «Die Schließung des IGA-Geländes dient der Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher», teilten die Veranstalter mit. Auch Zoo und Tierpark hielten ihre Pforten seit 14.00 Uhr geschlossen. «Elefanten, Zebras und Giraffen (...) ziehen sich sicherheitshalber in ihre Stallungen zurück», hieß es.

Auch der Funkturm auf dem Messegelände in Charlottenburg schloss seine Türen für Besucher. «Bei starkem Wind kann der Turm bis zu 40 Zentimeter in alle Richtungen schwanken», sagte ein Sprecher. Und auch für Schlösser und Gärten mussten Besucher mit Schließungen rechnen. Die notwendigen Vorbereitungen seien getroffen, teilte die Schlösser-Stiftung für Potsdam und Berlin mit.

Einige Schulen schlossen früher, etwa die die Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule in Charlottenburg. Zuvor erinnerte die Bildungsverwaltung mit einem Rundschreiben an die Schulpflicht der Einrichtungen bei extremen Wetterlagen. «Jede Schule ist anders und muss daher selbst entscheiden, ob das Unwetter eine Gefahr für ihre Schüler darstellt oder nicht», sagte Verwaltungssprecherin Beate Stoffers. Da die Unwetterwarnung für ganz Berlin gilt, entschloss man sich für den Hinweis, so Stoffers.

Die Feuerwehr rät allgemein bei Unwettern: «Bleiben Sie bei Sturm und Gewitter im Haus - das ist der sicherste Ort. Ziehen Sie Netzstecker und Antennenkabel von Fernsehgeräten und PCs. Bekämpfen Sie kleinere Wasserschäden selbst.» Der Feuerwehrchef Wilfried Gräfling appellierte, nur bei echten Notfällen die Notrufnummer 112 anzurufen. Die Feuerwehr müsse ihre Kräfte effizient einsetzen. «Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Regen- und Sturmschäden nach Priorität beseitigt werden. Belasten Sie die Leitstelle nicht durch Nachfragen, außer in wirklich dringenden Fällen.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen