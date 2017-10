dpa

IGA bleibt wegen Unwetterwarnungen vorerst geschlossen

Die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn bleibt am Donnerstag geschlossen. Hintergrund sei eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, teilten die Macher am mit. «Die Schließung (...) dient der Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher», so IGA-Sprecherin Karina Thinius. «Wir informieren wieder!», hieß es bei Twitter zum weiteren Vorgehen.

Rund eine Woche vor dem Ende des Garten-Events wollten die Veranstalter am Vormittag (11.00 Uhr) eine erste Bilanz vorlegen. Bereits Mitte September sagte IGA-Geschäftsführer Christoph Schmidt, dass die Besucherzahlen deutlich unter den Prognosen liegen. Regen und immer wieder schlechtes Wetter waren offensichtlich nicht einkalkuliert. Die IGA wird noch bis zum 15. Oktober präsentiert.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

