Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg drohen am Donnerstag Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Donnerstag von 11 Uhr bis 22 Uhr vor Böen der Stufen drei. Die Stufe vier ist die höchste Warnstufe für Orkanböen. In Brandenburg sei vor allem im Bereich einer Kaltfront und bei einzelnen Schauern und Gewittern mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern sowie auch mit einzelnen orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometern aus Südwest, später aus Nordwest zu rechnen. Die Experten empfehlen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 22:50 Uhr

Quelle: dpa

