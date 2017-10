dpa

Sturmtief kündigt sich mit Regen an

Das Sturmtief, das am Donnerstag über Berlin und Brandenburg hinwegziehen wird, hat sich am Morgen mit Regen angekündigt. «Das Regentief ist der Vorbote», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Potsdam. Am Vormittag soll der Wind deutlich zunehmen. Dabei sind neben Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 85 Stundenkilometer auch schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Stundenkilometern wahrscheinlich. Mit geringer Wahrscheinlichkeit können vereinzelt auch orkanartige Böen auftreten.

In Brandenburg gab es am Morgen noch keine wetterbedingten Einsätze, wie die Polizei mitteilte. Auch in Berlin musste die Feuerwehr bisher noch nicht wegen des Wetters ausrücken.

Donnerstag, 5. Oktober 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

