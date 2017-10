dpa

Bislang keine Schäden durch Sturm «Xavier»

Nord- und Westbrandenbrandenburg sind bislang von Schäden durch den herannahenden Sturm «Xavier» verschont geblieben. Es gebe keine besonderen Vorkommnisse, meldeten die Polizeidirektionen Nord und West am Donnerstag. Alles sei ruhig. Nachdem das Sturmtief zuvor den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland lahmgelegt hatte, stellte die Deutsche Bahn auch die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg ein. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schloss aus Sicherheitsgründen bereits den Park auf der Pfaueninsel und von Schloss Glienicke. Auf die Schließung weiterer Parks müssten sich die Besucher einrichten, hießt es. Die notwendigen Vorbereitungen seien getroffen. Auch die meisten Schlösser seien dann nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aufgrund möglicher Schäden und Aufräumarbeiten gebe es zudem voraussichtlich Einschränkungen für die Besucher in den nächsten Tagen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Oktober 2017 15:50 Uhr

