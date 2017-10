dpa

Mann in Alt-Glienicke verletzt: Polizei ermittelt weiter

Nachdem ein 24-jähriger Mann in Berlin-Treptow lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Das teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Der junge Mann war am am Dienstag mit schweren Kopfverletzungen im Flur eines Wohnhauses in Alt-Glienicke von Nachbarn gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein zunächst unbekannter Täter den 24-Jährigen verletzt hat. Darauf deuteten die Verletzungen und die Spuren hin. Daher übernahm eine Mordkommission den Fall.

