24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 24-jähriger Mann ist in Treptow-Köpenick lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen im Flur eines Wohnhauses in der Ortlofstraße von Nachbarn gefunden, wie die Berliner Polizei mitteilte. «Die Art der Verletzungen und die Spurenlage deuten auf Fremdeinwirkungen hin», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. Oktober 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

